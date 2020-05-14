Куинстаун, , 21:42 — REGNUM Снятие режима чрезвычайного положения бурно отпраздновал мэр новозеландского города Куинстаун. Об этом 14 мая сообщает агентство Reuters.

Режим ЧП, введённый в Новой Зеландии в связи с пандемией коронавируса, действовал на территории страны семь недель. Снятие ограничений стало для многих настоящим праздником.

Мэр Куинстауна очень экстремально отметил снятие карантинных мер, прыгнув с тарзанки в пропасть под объективами телекамер. Всем присутствующим при прыжке чиновник пояснил, что совершить такой опасный прыжок было для него значительно легче, чем соблюдать все ограничения.

Режим ЧП был отменён в Новой Зеландии 13 мая. Кроме того, правительство приняло решение о значительном смягчении всех ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. В стране открылись детские площадки, фитнес-центры, кинотеатры, кафе. Жителям разрешено ходить на прогулки и активно заниматься спортом, в том числе его экстремальными видами.

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