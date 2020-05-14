Москва, , 21:22 — REGNUM Инцидент с собакой, которую её хозяин натравил на женщину, проверяют следователи в городе Москве. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по городу.

Видеозапись, на которой мужчина натравливает собаку бойцовской породы на женщину, появилась в Telegram-канале Baza. По предварительным данным, конфликт возник после того, как женщина сделала замечание мужчине за сорванные им на клумбе цветы.

Мужчина дал собаке команду, после чего животное накинулось на женщину и повалило её на землю. Уточняется, что собака укусила женщину за руку, повредив ей несколько пальцев.

В настоящее время следователи проводят проверку, направленную на установление фактов инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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