Пущино, Московская область, , 21:05 — REGNUM Как минимум десять человек пострадали в результате массовой драки между иностранными студентами в Московской области. Об этом 14 мая сообщает «Регион online».

По предварительным данным, драка вспыхнула в ночь с 12 на 13 мая в общежитии Пущинского государственного естественно-научного института. Конфликт произошёл между студентами из Шри-Ланки и из Алжира, Марокко, Того, Камеруна, Сенегала и Таджикистана.

В результате массовой драки была разрушена часть общежития и пострадали десять человек. Шестерым пострадавшим пришлось обратиться за помощью к медикам, один из них был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

В настоящее время в обстоятельствах конфликта разбираются сотрудники правоохранительных органов. Причины массовой драки устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке на Рязанском проспекте в Москве.

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