Ташкент, , 20:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано сейсмологами на востоке Узбекистана. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба МЧС страны.

Подземные толчки были зарегистрированы в 21:16 (19:16 мск) на территории Узбекистана. Очаг землетрясения находился на глубине 14 километров.

В Ферганской долине магнитуда землетрясения составила 4,3, в Намангане 5,0, в Андижане и Фергане 3,0. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,6 на границе двух районов Дагестана.

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