Новороссийск, Краснодарский край, , 20:18 — REGNUM Склад с оружием и боеприпасами был обнаружен сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.

В рамках ранее возбуждённого уголовного дела сотрудники правоохранительных органов проводили обыски у предполагаемых злоумышленников. В ходе обыска в гараже, принадлежащем 38-летнему жителю Новороссийска, были обнаружены оружие и боеприпасы.

Сотрудниками правоохранительных органов были изъяты более 1,5 тыс. патронов различного калибра, гранаты с запалами, автомат Калашникова с тремя магазинами, пистолет «Браунинг», револьвер, пистолет со спецприспособлением для бесшумной стрельбы.

В отношении хозяина гаража возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Устанавливается происхождение оружия, обнаруженного в тайнике.

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