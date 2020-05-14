Село Пугачёво, Удмуртия, , 20:10 — REGNUM Возгорания и последующие детонации на территории бывшего военного арсенала в Пугачёво могут происходить вновь. Об этом заявил глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.

По его словам, сейчас на объекте группировка Центрального округа Министерства обороны предприняла дополнительные меры по обеспечению безопасности именно той территории, на которой производятся работы по сбору и складированию взрывоопасных предметов. После этого компанией «Форпост Балтика Плюс» с помощью спецтехники проведет сбор с очисткой грунта на глубине до 2 м, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». Затем работы будут приниматься специальной комиссией.

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Новые инциденты могут произойти в связи с тем, что работы ведутся на отдельном участке, а площадь всего арсенала составляет около 400 га. Работы ведутся поэтапно на каждом из участков по условиям контракта, подрядчик обеспечивает безопасность только на той площадке, на которой ведет работы в данный момент.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая глава района сообщил о возгорании сухой травы на территории бывшего арсенала. При этом он просил жителей близлежащего поселка сохранять спокойствие, опасности нет. Утром 10 мая стало известно, что пожар локализован. Однако затем площадь пожара увеличилась до 15 га. К тушению очагов привлекли два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС. Часть жителей села эвакуировали.

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Вечером 10 мая жителям поселка было разрешено вернуться в свои квартиры. В месте возгорания продолжали проливку очагов. Полностью пожар был ликвидирован 11 мая на площади 40 га.

16 мая 2018 года произошел пожар на этой же территории, площадь составляла 270 га. Жители были эвакуированы. Ситуацию удалось стабилизировать только к 22 мая. После этого инцидента территорию обследовали специалисты инженерных войск Министерства обороны и саперы Росгвардии. До 1 июля техническую территорию вокруг Пугачево охранял взвод военных, состоящий из 28 человек, с целью предотвращения доступа посторонних лиц. Очистку территории от взрывоопасных предметов проводило НПФ «Специальные технологии». 17 июля работы по утилизации взрывоопасных предметов были приостановлены на неопределенный срок. Затем работы продолжило ЗАО «Форпост Балтика Плюс», планировалось, что они будут вестись и в 2020 году.

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В 2011 году на военном арсенале №102 произошел пожар, последствием которого стали взрывы снарядов. Тогда из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 28 тыс. человек, взрывами были повреждены около 3,5 тыс. строений. В результате происшествия погиб один человек, 35 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.