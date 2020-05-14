Краснослободский район, , 19:25 — REGNUM В Мордовии в отношении 52-летнего жителя Краснослободска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, вечером 9 мая мужчина на почве личной неприязни нанес несколько ударов разводным металлическим ключом и топором по голове и шее 80-летней матери. От полученных травм женщина скончалась на месте — во дворе частного дома. Мужчина накрыл тело листом металла и оставил на месте.

Тело женщины было обнаружено только 13 мая после обращения родственников, которые не могли до неё дозвониться.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты предполагаемые орудия преступления, а также другие предметы, имеющие значение для следствия. Следователь ходатайствует о заключении мужчины под стражу. Подозреваемый свою причастность к преступлению не отрицает.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года в Чебоксарах был вынесен приговор 25-летнему горожанину, которого обвинили в убийстве матери: женщине было нанесено более 60 ударов. По данным следствия, 18 сентября 2019 года обвиняемый в ходе ссоры со своей 53-летней матерью ударил её по голове, шее и другим частям тела — всего нанесено не менее 65 ударов руками и ногами. Также правоохранители установили, что женщину ударили пылесосом, который от полученного удара раскололся на части.

В результате полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. По данным следствия, на момент совершения преступления осужденный был пьян.