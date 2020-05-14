Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 19:13 — REGNUM Работник ювелирного завода задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении поджога с целью сокрытия недостачи в Костромской области. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пожар произошёл в ночь на 12 мая на предприятии «Красносельский ювелирпром» в селе Красное-на-Волге. После изучения видеозаписей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции по подозрению в совершении поджога задержали 30-летнего работника завода.

В результате пожара собственнику был причинён материальный ущерб, оцениваемый в несколько миллионов рублей.

Подозреваемый сознался в совершении поджога и рассказал об обстоятельствах совершения преступления. По словам задержанного, он пробрался в кабинет с канистрой горючего, разлил его там и поджёг. Предполагается, что совершить преступление подозреваемого могло побудило стремление скрыть недостачу, так как на предприятии непосредственно перед пожаром начали проводить инвентаризацию.

В настоящее время следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

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