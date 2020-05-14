Киев, , 19:04 — REGNUM На скандально известном прозрачном пешеходно-велосипедном «мосту Кличко» в Киеве вновь треснула одна из панелей, сообщает 14 мая издание «Киев Оперативный».

На странице издания в Facebook опубликовано фото треснувшей панели, ограждённой сигнальной лентой и обозначенной объявлением «За ограждение не заходить! Опасно!».

Напомним, в предыдущий раз стекло на «мосту Кличко» треснуло в октябре 2019 года.

Особенно «прославился» мост 26 мая 2019 года, когда менее чем через сутки после торжественного открытия на нём треснули сразу две панели.

Досадные случаи были списаны на действия неизвестных вандалов.

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