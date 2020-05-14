Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Работник дома престарелых в Род-Айленде пожаловался инспекторам на плохое самочувствие и получил совет привиться от гриппа. Его заверили, что такая прививка защитит его от коронавируса, сообщает CNN.

В этом доме престарелых по меньшей мере 60 жителям был поставлен диагноз COVID-19, известно об одной связанной с этим заболеванием смерти. В другом доме престарелых, в штате Огайо, сотрудник, у которого долго держалась высокая температура и рвота, получил приказ продолжать работать. Сотрудник дома престарелых в Миссури спросил начальство, как быть с коллегами, которые умерли в связи с COVID-19, и ему сказали, что нет нужды говорить об этом властям.

Это лишь несколько примеров из полтысячи жалоб, поданных в последние месяцы в Федеральное управление по охране труда и гигиене труда (OSHA). Обзор этих записей, наряду с отчетами, сделанными другими правительственными чиновниками, и интервью с сотрудниками домов престарелых, показывает: работники этой сферы по всем США чувствуют, что их собственная жизнь находится под угрозой, поскольку они работают на передовой линии в учреждениях, которые стали очагами коронавирусной инфекции с более чем 10 000 смертей в стране.

Как и больницы, дома престарелых столкнулись с серьезной нехваткой материального обеспечения во время пандемии и в срочном порядке обратились за помощью к правительству. В жалобах работников говорится об опасных условиях, в которых сотрудники лишены основных средств защиты и вынуждены использовать кофейные фильтры в качестве масок, а также носить мусорные мешки или дождевые пончо в качестве медицинских халатов. Сотрудники говорят, что их держали в неведении относительно вспышек болезни в их собственных учреждениях.

Некоторые из жалоб сотрудников были сделаны всего за несколько дней или недель до того, как на тех же объектах были объявлены вспышки COVID-19 и случаи смерти. Другие жалобы были поданы после того, как руководство, предположительно, знало, что вирус распространяется по их объектам.

OSHA, которая отвечает за соблюдение законов о безопасности труда, столкнулась с критикой за медленное реагирование на жалобы, связанные с COVID-19. Пресс-секретарь организации сообщил CNN, что агентство расследует все жалобы и «действует для защиты американских рабочих», уделяя «особое внимание защите медицинских работников, сотрудников экстренных служб и других лиц с повышенным воздействием коронавируса».

Тем не менее, записи показывают, что OSHA закрыла многие жалобы после того, как операторы отказались от претензий или пообещали решить предполагаемые проблемы. Выездные проверки, которые агентство, по его словам, запускает для расследования самых серьезных обвинений, были редкими.