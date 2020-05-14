Москва, , 16:59 — REGNUM При ликвидации пожара в доме на Фрунзенской набережной в Москве огнеборцы спасли двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС г. Москвы, одно из пострадавших извлекли из лифта.

По словам начальника караула 8 ПСЧ, капитана внутренней службы Артура Максимова, для спасения пострадавших участвовали два пожарных звена. Первая группа поднялась на пятый этаж горящего дома, чтобы зайти в горящую квартиру, а второе звено отправилось выше на поиски пострадавших.

«На нас из квартиры по соседству, тоже с пятого этажа, вышла в плотное задымление пожилая женщина, мы ее оперативно вывели, используя самоспасатель «Фенист». Мужчину же нашли в лифте между пятым и шестым этажом, он спускался вниз перед самым пожаром и был заблокирован. Бойцы извлекли его и тоже спустили вниз», — рассказал Максимов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы днем 14 мая загорелся жилой дом. По данным МЧС, наблюдалось открытое горение одной из квартир и балконов на пятом, шестом и седьмом этажах восьмиэтажной «сталинки». Площадь горения составила 80 м кв. В результате происшествия один человек погиб. Двух жителей удалось спасти.