Москва, 14 мая 2020, 16:59 — REGNUM При ликвидации пожара в доме на Фрунзенской набережной в Москве огнеборцы спасли двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС г. Москвы, одно из пострадавших извлекли из лифта.
По словам начальника караула 8 ПСЧ, капитана внутренней службы Артура Максимова, для спасения пострадавших участвовали два пожарных звена. Первая группа поднялась на пятый этаж горящего дома, чтобы зайти в горящую квартиру, а второе звено отправилось выше на поиски пострадавших.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы днем 14 мая загорелся жилой дом. По данным МЧС, наблюдалось открытое горение одной из квартир и балконов на пятом, шестом и седьмом этажах восьмиэтажной «сталинки». Площадь горения составила 80 м кв. В результате происшествия один человек погиб. Двух жителей удалось спасти.