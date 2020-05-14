Салехард, , 16:44 — REGNUM На Ямале около контрольно-пропускного пункта Харампурского месторождения вахтовики засняли блуждающего медведя. Его активно прогоняли местные собаки, сообщает телекомпания города Губкинского «Вектор».

Отмечается, что отследить и уничтожить животных могут лишь специалисты региональной службы по охране биоресурсов и охотники, имеющие лицензию на добычу «хозяев леса».

Напомним, в прошлом году бурые медведи стали частыми гостями в ямальских городах и посёлках. Местные власти даже выпустили памятку, как вести себя при встрече с косолапыми мишками, гуляющими по населённым пунктам.

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