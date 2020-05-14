Азнакаевский район, Татария, , 16:37 — REGNUM Следственные органы Татарии возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы города Азнакаево по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), сообщает пресс-служба республиканского СКР.

Установлено, что в апреле 2020 года в Азнакаево подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения зашла к знакомому занять деньги на покупку спиртного, но дверь открыла его мать — 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны и труда. Пожилая женщина попросила уйти злоумышленницу, но та, увидев в кармане кофты ветерана платок, в котором лежали 50 тыс. рублей, повалила потерпевшую на пол. Подозреваемая знала, что пенсионерка там хранит деньги. Выхватив сбережения, злоумышленница убежала.

Подозреваемая задержана и дала признательные показания. Она сообщила, что потратила похищенные средства на спиртное и личные нужды. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии произошел инцидент 9 мая. У 92-летнего труженика тыла похитили деньги и юбилейную медаль.

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