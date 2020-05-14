Ярославль, 14 мая 2020, 16:00 — REGNUM Ярославские приставы приостановили деятельность молочно-товарной фермы в селе Ильинское-Урусово из-за грубых выявленных нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП по Ярославской области.
На 30 суток приостановлена деятельность по ввозу и вывозу крупного и мелкого рогатого скота, а также по его убою. Причиной стали массовый падеж и неправильное захоронение трупов животных.
Прокуратура провела проверку по жалобе местного жителя. Изложенные в ней факты подтвердились.
Суд признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность фермы. Судебные приставы будут контролировать исполнение решения суда.