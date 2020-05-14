Тольятти, Самарская область, , 15:52 — REGNUM Двух мужчин подозревают в разбойных нападениях на аптеки в Самарской области. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, подозреваемых в этих преступлениях мужчин задержали в Тольятти.

Ранее в полицию поступала информация о разбойных нападениях на аптеки города. По данным факта было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Полицейские составили фотороботы подозреваемых по показаниям свидетелей. Кроме этого, они изъяли видео записи с камер, которые были установлены по предполагаемому пути следования фигурантов уголовного дела.

Так, после просмотра очередной видеозаписи полицейские обнаружили, что после совершения одного разбойного нападения, подозреваемые зашли на городское кладбище. Стражи порядка узнали у продавца цветов, что подозреваемые купили у нее две искусственные розы. Они обследовали кладбище и установили могилу, на которую возложили цветы предполагаемые преступники. Потом они установили родственников умершей женщины. Таким образом, стражи порядка заподозрили в преступлениях двух мужчин, которые ранее уже были судимы за разбой и убийство.

А 9 мая текущего года при совершении очередного нападения на аптеку подозреваемые были задержаны. Фигуранты уголовного дела 1968 и 1979 годов рождения согласились сотрудничать с полицейскими.

Отмечается, что стражи порядка изъяли два пистолета Макарова и глушители к ним, два одноствольных обреза охотничьих ружей. Кроме этого были изъяты и патроны к оружию.

Сейчас идет расследование уголовного дела, в рамках которого стражи порядка собирают доказательства причастности подозреваемых к совершению четырех разбоев на общую сумму порядка 150 тысяч рублей.

Фигуранты уголовного дела находятся под стражей.

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