Астрахань, , 15:48 — REGNUM В Астраханской области группа местных жителей предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, шесть жителей областного центра покупали у браконьеров рыбу осетровых пород, перерабатывали ее в кустарном цеху и продавали на рынке «Селенские Исады». В рамках расследования уголовного дела проведено 18 обысков, в ходе которых изъято более 400 килограммов рыб осетровых пород и восьми килограммов икры.

Уголовное дело по статье «Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации» с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.