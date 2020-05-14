Кострома, , 15:07 — REGNUM Жителя Костромской области подозревают в поджоге офиса крупного ювелирного завода, расположенного в поселке Красное-на-Волге. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба регионального Управления МВД. По данным источника ИА REGNUM, речь идёт о менеджере ювелирно-производственной компании «Серебро России».

Подожжённый офис УМВД России по Костромской области

Сообщение о возгорании здания поступило полицейским в ночь на 12 мая. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители задержали 30-летнего сотрудника предприятия. Мужчина признался, что разбил окно в одном из кабинетов офиса, вылил в помещение бутылку бензина и бросил зажжённую спичку.

По предварительной версии, менеджер пытался скрыть допущенную недостачу — на предприятии начали проводить инвентаризацию. Здание не сгорело — по данным регионального Управления МЧС, закопчёнными оказались стена и потолок цокольного этажа на площади около 6 квадратных метров.

Тем не менее, собственнику производства был причинён многомиллионный ущерб. По факту поджога проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Санкции статьи предусматривают принудительные работы либо лишение свободы на срок до 5 лет.