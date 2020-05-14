Москва, , 15:03 — REGNUM В Москве потушили пожар жилого дома на Фрунзенской набережной 32, один человек погиб. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В пресс-службе уточнили, что сигнал о пожаре в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главка поступил в 14:48. В доме на Фрунзенской набережной «происходило возгорание балконов на шестом, седьмом этажах, а также балкона частично квартиры на пятом этаже в жилом здании старой постройки».

Площадь пожара составила 80 кв. метров. Один человек погиб.