София, , 14:48 — REGNUM На расположенном около города Казанлык в центральной части Болгарии оружейном заводе «Арсенал» прогремел сильный взрыв. Об этом 14 мая сообщает телеканал bTV.

Также уточняется, что в результате инцидента два человека получили легкие повреждения и нет жертв.

Кроме этого, известно, что взрыв произошел в 11:30 по местному времени в пороховом цехе здания завода №3, что взрывная волна повредила несколько расположенных рядом зданий и что ущерб от взрыва ещё не оценён.

Помимо этого, указывается, что на место происшествия прибыли сотрудники противопожарной службы и правоохранительных органов, однако точная причина взрыва ещё не установлена.

Отметим, по данным телеканала, это не первый взрыв на предприятии. Так, в ноябре прошлого года от взрыва на заводе погибло 6 человек, а при взрыве в 2018 погибло 2 человека.