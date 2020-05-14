Казань, , 14:41 — REGNUM Жительница Казани, желая приобрести медицинские перчатки на продажу, перечислила мошенникам более 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.

Со слов 29-летней потерпевшей, в интернете она целенаправленно искала поставщика перчаток определенной фирмы для продажи в своем магазине.

«Женщина нашла необходимую страницу и написала им на электронную почту. После этого с ней связался менеджер данной компании и предоставил оптовые цены на необходимый товар. Ознакомившись с прайсом, жительница Казани сделала заказ на сумму более 800 тысяч рублей и перечислила необходимые денежные средства», — сообщает пресс-служба.

Однако отгрузки товара жительница Казани не дождалась, телефон менеджера не отвечал. Заподозрив неладно, она стала изучать интернет-рынок, нашла официальный сайт необходимого ей поставщика, где была информация о существующих сайтах-клонах.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ «Мошенничество».