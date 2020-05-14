Дамаск, , 14:44 — REGNUM В сирийской провинции Эль-Хасака произошел террористический акт. Об этом 14 мая сообщает агентство SANA.

По данным журналистов, неизвестные заминировали мотоцикл, который взорвался в южной части города Рас-эль-Айн. По предварительным данным, нет информации о жертвах совершенного преступления.

Район, подвергшийся нападению, находится под контролем террористических группировок, лояльных Турции.

Напомним, турецкие военные оказывают серьезную поддержку ряду группировок на территории Сирии, в частности в провинции Идлиб. Кроме того, Турция осуществляет интервенцию против сирийских курдов на севере Сирии.

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