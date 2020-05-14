Кострома, 14 мая 2020, 14:36 — REGNUM В Костромской области у беременной женщины обнаружили коронавирус. Об этом 14 мая на встрече с журналистами рассказала заместитель главы региона Ольга Ерёмина. Будущая мать находится на 38 неделе беременности, в понедельник ее госпитализируют в Костромскую областную клиническую больницу. Состояние женщины квалифицируют как удовлетворительное.
По словам чиновницы, на данный момент это первый случай подтверждённой инфекции у беременных в Костромской области.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области зафиксирован максимальный прирост инфицированных