Кострома, , 14:36 — REGNUM В Костромской области у беременной женщины обнаружили коронавирус. Об этом 14 мая на встрече с журналистами рассказала заместитель главы региона Ольга Ерёмина. Будущая мать находится на 38 неделе беременности, в понедельник ее госпитализируют в Костромскую областную клиническую больницу. Состояние женщины квалифицируют как удовлетворительное.

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«Пока такая женщина у нас одна. Сейчас за ней наблюдают в домашних условиях. В понедельник, 18 мая планируется плановая госпитализация на родоразрешение. Состояние женщины удовлетворительное, бокс подготовлен, медперсонал подготовлен. Заражение, выявленное по контакту, произошло не так давно, поэтому беременность протекает спокойно», — сказала Ольга Ерёмина.

По словам чиновницы, на данный момент это первый случай подтверждённой инфекции у беременных в Костромской области.

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