Москва, , 14:35 — REGNUM Следственный комитет РФ предъявил в окончательной редакции обвинение основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому, обвиняемому в растрате. Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Виктории Шониной.

Защитница сообщила, что в окончательном обвинении сумма растраты при оформлении невозвратных кредитов составляет почти 89 млн рублей. Ранее ему вменялось семь невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.

По словам Шониной, бизнесмен не имел никакого отношения к оформлению данных кредитов и виновным себя не признает.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Бойко-Великому до 12 месяцев, то есть до 19 июня.

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год бизнесмен и шесть сотрудников банка «Кредитный экспресс» объединились в организованную группу и похитили свыше 180 млн рублей и $929 тыс.

Подозреваемые составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, после чего присваивали деньги клиентов. Следствие установило 31 факт хищений.

В июне 2019 года суд арестовал Бойко-Великого, директора «Кредитного экспресса» Аллу Кабанову и бывшую управляющую московским филиалом Елену Чуеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бойко-Великий был фигурантом другого уголовного дела. По данным следствия, с марта по август 2003 года, являясь председателем совета директоров и соучредителем ОАО «Ваш финансовый попечитель» и ОАО «Русское молоко», решил обманом приобрести право собственности на земельные доли бывших работников социальной сферы реорганизованных совхозов Рузского района.