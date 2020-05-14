Ростов-на-Дону, , 14:23 — REGNUM Южный окружной военный суд сегодня, 14 мая, вынес приговор серийному насильнику и убийце Давиду Сарабашяну. Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, передаёт ИА REGNUM.

«С учётом степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности, суд пришёл к убеждению о его исключительной опасности для общества и назначил пожизненное лишение свободы», — уточнили в пресс-службе суда.

ИА REGNUM ранее сообщало, что житель Мясниковского района — бывший военнослужащий Южного окружного военного округа — обвинялся в совершении убийства пяти женщин, изнасилований, насильственных действий сексуального характера, покушения на изнасилование. Задержать подозреваемого удалось спустя 18 лет после совершения первого преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области военный суд рассмотрит дело серийного убийцы