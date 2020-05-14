Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM В Петербурге злоумышленник разбил окно и попытался угнать служебный автомобиль полиции «УАЗ Патриот». Когда это ему не удалось, он украл из машины магнитолу и другое имущество. Неоднократно судимый мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, днем 12 мая очевидец сообщил в полицию Красносельского района, что у дома 36 по улице Пограничника Гарькавого стоит полицейский «УАЗ Патриот» с разбитым окном. Этот внедорожник находится в распоряжении участкового уполномоченный полиции и имеет явные опознавательные знаки принадлежности к органам МВД России.

Полицейские среагировали быстро и через полчаса неподалеку от места происшествия задержали двух местных жителей, 36 и 34 лет, находившихся в состоянии опьянения. Их доставили в отдел полиции. Один из мужчин был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления. Он и оказался злоумышленником.

«Установлено, что старший из них разбил стекло левой передней двери полицейского автомобиля, чтобы, по его словам «покататься», но ему это не удалось, и он похитил из автомобиля автомагнитолу и баллонный ключ», — пояснили в Главке МВД.

Похищенное изъято, по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый по решению суда 14 мая заключен под стражу на два месяца.

Второй мужчина ответит в административном порядке за мелкое хулиганство.