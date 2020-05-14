Ульяновск, , 13:57 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего помощника оперативного дежурного УВД. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда задержанному, который более чем через две недели скончался в больнице, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанет экс-помощник оперативного дежурного дежурной части штаба управления внутренних дел Димитровграда. Следствие полагает, что в ночь с 23 на 24 декабря 2008 года фигурант уголовного дела ударил по голове 30-летнего мужчину, доставленного в УВД за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«От ударов потерпевший упал, ударившись головой. От полученных повреждений мужчина скончался 10 января 2009 года в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что данное происшествие долгое время оставалось нераскрытым. Для выяснения обстоятельств проведено более 200 допросов, сделано свыше 25 судебных экспертиз.

«В результате удалось установить ряд свидетелей, в том числе из числа бывших коллег прапорщика милиции», — отмечается в релизе.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»), пп. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия с причинением тяжких последствий»).

Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Майнском районе Ульяновской области вступил в законную силу приговор в отношении сотрудницы полиции, осуждённой за фальсификацию протоколов допросов и служебный подлог. Следствием установлено, что в рамках двух возбуждённых в 2018 году уголовных дел по фактам краж были сфальсифицированы протоколы допросов потерпевших.

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