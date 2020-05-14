Пенза, 14 мая 2020, 13:59 — REGNUM В региональном управлении ФСБ России сообщили, что по месту жительства заместителя председателя правительства Пензенской области Андрея Бурлакова в четверг, 14 мая, проведены обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина рассказала, что обысков в здании правительства Пензенской области нет, региональный минсельхоз является самостоятельным органом исполнительной власти.
Ранее стало известно, что в отношении зампреда правительства — министра сельского хозяйства проводятся следственные действия в рамках уголовного дела.
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