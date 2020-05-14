Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:55 — REGNUM Суд над гражданами России, которые задержаны на Шри-Ланке за сбор мертвых насекомых, намечен на 28 мая текущего года. Об этом 14 мая сообщили в российском посольстве в стране.

«Суд намечен на 28 мая», — приводит РИА Новости сообщение посольства.

Также в нем отмечается, что в Шри-Ланке решение в виновности или невиновности обвиняемого принимает суд, который рассматривает на своем заседании материалы, собранные правоохранительными органами страны.

«Мы добились, чтобы их выпустили под подписку о невыезде из тюрьмы», — также уточняется в сообщении посольства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко рассказал в социальных сетях, что ему грозит до 40 лет тюремного заключения за сбор мертвых насекомых на Шри-Ланке. Его с коллегами задержали сотрудники национального парка на Шри-Ланке, обнаружившие в карманах работника зоопарка мертвых насекомых.