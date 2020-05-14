Ногинск, Московская область, , 13:48 — REGNUM Следствие возбудило уголовное дело по факту ранения в Подмосковном Ногинске полицейского, пытавшегося задержать предполагаемых грабителей, сообщает 14 мая пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Как сообщают в ведомстве, 14 мая в частное охранного предприятия «Дельта» поступил сигнал о сработавшей сигнализации в одном из магазинов Ногинска. По дороге в магазин охранник обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам ГИБДД. Войдя в магазин, полицейские обнаружили двух мужчин вооруженных ломом и отверткой. На требование сдаться они ответили активным сопротивлением. В результате борьбы один из сотрудников получил травму головы и был госпитализирован. Мужчинам удалось скрыться.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Личности мужчин устанавливаются.