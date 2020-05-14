Ижевск, , 13:40 — REGNUM В Ижевске задержан 29-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в краже мобильных телефонов из отдела в торговом центре на улице Удмуртской. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый работал сторожем в данном торговом центре. Ночью он проник в один из отделов и похитил 23 мобильных телефона. Затем гаджеты мужчина продал, а деньги потратил на собственные нужды. Сумма ущерба составила около 250 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Наказание за данное преступление может составить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии были задержаны двое мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на магазин в садоводческом товариществе. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение»). В управлении МВД отмечали, что за данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.