Иркутск, , 13:25 — REGNUM Судя по информации, размещенной на сайте «Я донор», в Иркутской области наблюдается повышенная потребность крови всех групп и резус-принадлежностей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Донорский светофор» в Иркутской области Цитата сайта «Я донор»

Так называемый «Донорский светофор» региона покрасился в опасный жёлтый цвет, это означает, что крови 0 (I), A (II), B (III) и AB (IV) недостаточно, нужно прийти и сдать кровь.

Уже сообщало ИА REGNUM, ещё хуже обстановка с донорской кровью сложилась в Алтайском крае.

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