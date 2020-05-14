Томск, , 13:03 — REGNUM Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками УФСИН возбуждено в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в региональном следственном управлении СКР.

Уточняется, что дело возбуждено по факту применения сотрудниками ФГУ ЛИУ-1 УФСИН России по Томской области насилия в отношении осуждённого (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ).

По предварительным данным, с 8 по 9 мая 2020 года в Томске сотрудники ФГУ ЛИУ-1 в помещении указанного исправительного учреждения избили осуждённого. Они били его руками и ногами по телу.

Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года стало известно, что в Челябинской области наказали 13 должностных лиц ГУФСИН.

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