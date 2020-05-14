Ижевск, , 12:55 — REGNUM В Удмуртии задержаны подозреваемые в разбойном нападении на магазин, который расположен на территории одного из садовых товариществ (СНТ) Завьяловского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по республике.

По данным ведомства, после получения сообщения о нападении на магазин на место происшествия был направлен наряд полиции. Установлено, что в магазин постучали двое молодых людей. Продавец открыла дверь, один из нападавших ударил её по голове предметом, похожим на пистолет. Затем преступники похитили алкогольные напитки и деньги из кассы, общий ущерб составил 15 тыс. рублей.

Нападавшие были задержаны в кратчайшие сроки, часть похищенного и травматический пистолет у них изъяли, они помещены в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение»). В ведомстве отметили, что за данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция республики разыскивала подозреваемого в краже алкогольных напитков из магазина в Ижевске на улице К. Либкнехта. Мужчина практически не скрываясь похитил несколько бутылок и, применив силу в отношении одной из сотрудниц магазина, скрылся.