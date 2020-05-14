Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Свердловской области упало число совершаемых ДТП. Об этом заявил начальник УГИБДД региона Алексей Кисляков на пресс-конференции.

В период с начала 2020 года по апрель инспекция зафиксировала на 12% меньше ДТП (688), чем за аналогичный период 2019 года (780). Это связано с тем, что на дорогах стало меньше транспортных средств из-за «режима самоизоляции».

Кроме того, на 7% уменьшилось число пострадавших, с 1027 до 957 человек), и на 4% — погибших (с 91 до 87).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в УГИБДД сообщили о росте числа ДТП с таксистами. Таких происшествий стало больше на 70%.

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