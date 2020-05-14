Белгород, , 12:17 — REGNUM 12-летний подросток выстрелил пластмассовой пулей из игрушечного пистолета в продавца магазина в Белгороде. Сотрудница отказалась продавать школьнику сигареты, сообщили 14 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские выявили это преступления в ходе интернет-мониторинга — видеозапись была размещена в одной из социальных сетей. Вечером 13 апреля подросток спровоцировал конфликт с продавцом магазина, специализирующегося на продаже алкогольной продукции. Когда сотрудница торговой точки отказалась продать школьнику сигареты, он выстрелил в неё пластмассовой пулей из игрушечного пистолета. К счастью, женщина повреждений не получила. Личность злоумышленника установили, им оказался 12-летний житель областного центра. Кроме того, юноша оказался причастен к хищениям товаров из других магазинов города.

Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к уголовной и административной ответственности, его по решению суда на 30 суток поместили в региональный Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей — с ним проведут коррекционную работу преподаватели-психологи. Мать мальчика привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.