Эрзинский район, , 11:41 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 44-летняя местная жительница, которую обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супругу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в то раннее утро 22 марта супруги поссорились. Пьяный муж на почве ревности нецензурно оскорблял жену, ударил её по голове и не выпускал из дома. В ответ, как отмечается, женщина обутыми ногами нанесла удары по голове и телу лежавшего на полу потерпевшего.

В результате мужчина получил многочисленные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован, но скончался в тот же день в больнице.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в СКР.

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