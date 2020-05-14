Всеволожск, Ленинградская область, , 11:45 — REGNUM В Ленинградской области пойманы несколько человек, которые напали и избили местного жителя, после чего тот скончался. Выяснилось, что на преступление злоумышленники пошли за денежное вознаграждение. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на 45-летнего мужчину было совершено в начале мая в деревине Дранишники Всеволожского района Ленинградской области. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь медиков, 6 мая потерпевший скончался. После чего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Вечером 7 мая сотрудники полиции задержали 44-летнию женщину. Ее заподозрили в совершении данного преступление с помощью посредников, которых также задержали, но 13 мая.

Как выяснилось, один из них — 34-летний мужчина, по просьбе женщины и за обещанное денежное вознаграждение, нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Добил жертву — 54-летний сообщник, который ударил его деревянной палкой по голове. После чего оба с места происшествия скрылись.

«34-летний мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении 54-летнего мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — отметили в ведомстве.