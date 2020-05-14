Чебоксары, , 11:26 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества «Победа», который ранее являлся депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и региональной прокуратуре.

Следствием установлено, что компания строила многоквартирный дом в Чебоксарах, в том числе привлекая средства дольщиков.

«По версии следствия, в 2016 году обвиняемый вывел из проектной документации строящегося дома по улице Калинина земельный участок, предназначенный для автопарковки, путем заключения фиктивной сделки переоформил его на аффилированную организацию, что привело к невозможности завершения строительства», — говорят в надзорном ведомстве.

«Оплата за земельный участок была завуалирована под погашение задолженности в размере 33,5 млн рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой. Это повлекло уменьшение активов общества «Победа», образование кредиторской задолженности, а также невозможность завершения строительства», — добавляют в следственном управлении СКР.

Организация-застройщик в июле 2018 года признана банкротом.

Также следствием установлено два факта мошенничества.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Данные эпизоды выявлены в результате оперативного взаимодействия с УФСБ по Чувашии и МВД по республике.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар.