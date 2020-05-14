Чебоксары, 14 мая 2020, 11:26 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества «Победа», который ранее являлся депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и региональной прокуратуре.
Следствием установлено, что компания строила многоквартирный дом в Чебоксарах, в том числе привлекая средства дольщиков.
Организация-застройщик в июле 2018 года признана банкротом.
Также следствием установлено два факта мошенничества.
Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Данные эпизоды выявлены в результате оперативного взаимодействия с УФСБ по Чувашии и МВД по республике.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар.