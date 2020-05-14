Кострома, , 10:58 — REGNUM В Костромской области за последние сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Коронавирус найден у жителей Буя, Мантурово, Парфеньева, Шарьи, Костромы, Пыщуга и ряда других районов.

Карта распространения коронавируса по региону Стопкоронавирус Кострома

Это наибольший суточный прирост за время эпидемии. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован 8 мая — 22 новых случая.

Общее число инфицированных в регионе, включая 145 выздоровевших, достигло 433. На стационарном лечении находятся 45 человек, из них 3 подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 236 пациентов справляются с инфекцией дома.

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