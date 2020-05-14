Соледар, ДНР, 14 мая 2020, 11:01 — REGNUM В результате миномётного обстрела посёлка Пантелеймоновка боевиками ВСУ пострадала мирная жительница ДНР, сообщили 14 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным ведомства, украинские формирования вели огонь из миномётов калибра 120 мм с позиций в районе населённого пункта Верхнеторецкое.
Напомним, в результате утренних обстрелов территории ДНР повреждения получили линия электропередачи, объект компании «Вода Донбасса» и два дачных домика.
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