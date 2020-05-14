Пенза, , 11:02 — REGNUM В министерстве сельского хозяйства Пензенской области проходят обыски. Проведение следственных мероприятий, в частности, выемку документов, подтвердили в пресс-службе ФСБ России по региону.

Следственные действия проводятся по возбужденному уголовному делу в связи с подозрением в отношении главы минсельхоза Андрея Бурлакова в совершении мошеннических действий с присвоением бюджетных средств, сообщает «Пенза взгляд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оправдательный приговор в отношении Валерия Савина (бывшего вице-губернатора Пензенской области) отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд.

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