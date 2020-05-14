Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга водитель иномарки не справился с управлением, пробил ограждение набережной реки Фонтанки и рухнул в воду. Водителя спасли очевидцы. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В центре Петерубрга авто упало в воду. Фото: Мегаполис

Всё произошло около 10 часов утра 14 мая в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Около дома 199 по набережной реки Фонтанки легковой автомобиль снес ограждение набережной и упал в воду.

«В машине был только водитель. Мужчину достали из воды прохожие», — уточняют в ведомстве.

В настоящий момент спасатели готовятся достать автомобиль, который обнаружен на дне реки в 200 метрах от места падения.

Отметим, это не первый подобный случай за последние несколько месяцев. Так, 5 октября 2019 года у пересечения набережной реки Фонтанки с Невским проспектом водитель автокрана вышел из кабины поправить зеркало и не поставил автомобиль на ручной тормоз. В результате автокран, пробив ограждение набережной, свалился в воду. Никто не пострадал.

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16 ноября автомобиль Renault Logan, в котором, помимо водителя, находились двое маленьких детей, съехал в реку Фонтанка, никто не пострадал, всех спасли.

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А 24 февраля 2020 года женщина-водитель не справилась с управлением и вместе с автомобилем оказалась в реке Фонтанке, никто не пострадал.

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Еще один похожий случай произошел 18 апреля. Нетрезвый водитель, скрываясь от преследующих его сотрудников ГИБДД, не справился с управлением и пробил ограждение гранитной набережной реки Мойки. В результате ДТП никто не пострадал, водитель был доставлен в отдел.