Диярбакыр, Турция, , 10:42 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 300 кг марихуаны во время серии спецопераций, прошедших на юго-востоке страны. Об этом 14 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, в общей сложности в период с 5 по 12 мая было проведено 26 спецопераций в провинции Диярбакыр. Действия силовиков были направлены на предотвращение употребления, а также финансирования за счет продажи наркотиков террористических группировок.

В ходе рейдов были задержаны 28 человек, 10 из них были заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, в 2019 году правоохранительные органы конфисковали свыше 40 тонн марихуаны и свыше 40 млн корней каннабиса.

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