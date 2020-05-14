Уфа, , 10:41 — REGNUM Представление министру семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии внес прокурор республики после происшествия в приюте. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудниками прокуратуры было установлено, что работник приюта для детей жестоко с ними обращалась. При этом должностные лица этого учреждения допустили женщину к работе, хотя у нее не было соответствующего образования.

В своем представлении прокурор требует срочно защитить права детей и подростков, которые проживают в приютах, а также привлечь к ответственности должностных лиц этого учреждения, которые не осуществили надлежащий контроль за работой учреждения.

Помимо этого, были возбуждены административные дела в отношении руководителя приюта по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и в отношении сотрудника этого учреждения по ст. 13.14 КоАП РФ.

Отмечается, что расследование этого дела взято прокуратурой Башкирии на особый контроль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после опубликования видеоматериала в соцсети, на котором было зафиксировано оскорбление детей в социальном приюте Уфы и провоцирование их на конфликт друг с другом, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело