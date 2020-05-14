Кызыл, , 10:33 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, в совершении преступления подозревают 45-летнего жителя села Кызыл-Тайга Сут-Хольского района.

По данным следствия, 10 мая мужчина вместе с двумя односельчанами поехали на охоту в урочище Устуу-Ишкин.

«В этот же день около 21 часа подозреваемый приняв односельчанина, находившегося в 50 метрах от него за кустами караганника за косулю, произвел выстрел из ружья в его сторону, тем самым причинил ему по неосторожности огнестрельное ранение головы», — отметили в СКР.

В результате потерпевший умер на месте. Следователи в настоящее время в рамках расследования выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, трагические происшествия на охоте с гибелью людей происходят в Туве довольно регулярно. Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля перед судом предстал местный житель, случайно застреливший знакомого. Во время одной из остановок, снимая заряженное ружьё он случайно задел спусковой крючок.

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