Киев, , 10:28 — REGNUM В Киеве на велопешеходном мосту, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов вновь треснул стеклянный элемент конструкции, сообщил ресурс «Киев оперативный».

«Может, нафиг то стекло? И лучше железное что-то установить?», — написал журналист под опубликованной фотографией.

Стекло уже оградили лентами с предупреждением об опасности.

В комментариях к публикации в социальной сети Facebook пользователи отметили, что ситуация ожидаемая, поскольку мост ходит ходуном и покрыт трещинами.

Напомним, мост был открыт менее года назад мэром Киева Виталием Кличко и его братом Владимиром. Братья попрыгали на стеклянном элементе моста для демонстрации его надёжности, однако с тех пор со стеклом постоянно возникают какие-то проблемы. Жители Киева иронично отреагировали на ситуацию, назвав сооружение «мостом Кличко».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева заявил, что мост используют его недоброжелатели для политической борьбы.

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