Киев, 14 мая 2020, 10:28 — REGNUM В Киеве на велопешеходном мосту, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов вновь треснул стеклянный элемент конструкции, сообщил ресурс «Киев оперативный».
Стекло уже оградили лентами с предупреждением об опасности.
В комментариях к публикации в социальной сети Facebook пользователи отметили, что ситуация ожидаемая, поскольку мост ходит ходуном и покрыт трещинами.
Напомним, мост был открыт менее года назад мэром Киева Виталием Кличко и его братом Владимиром. Братья попрыгали на стеклянном элементе моста для демонстрации его надёжности, однако с тех пор со стеклом постоянно возникают какие-то проблемы. Жители Киева иронично отреагировали на ситуацию, назвав сооружение «мостом Кличко».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева заявил, что мост используют его недоброжелатели для политической борьбы.
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