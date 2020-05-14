Анкара, , 10:19 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 14 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Ширнак, расположенной на юго-востоке страны. Атака была произведена при поддержке авиации.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению, как правило, только к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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