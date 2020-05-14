Курган, 14 мая 2020, 09:58 — REGNUM В Далматовском районе Курганской области легковой автомобиль столкнулся с поездом. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области.
Инцидент произошёл 13 мая 23:25 по местному времени (21:25 мск). Управляя ВАЗ-21 140 40-летний водитель направлялся со стороны автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган в направлении села Нижний Яр.
При проезде регулируемого железнодорожного переезда, он проигнорировал требования запрещающего сигнала светофора. Его автомобиль столкнулся с поездом.
Мужчина чудом остался жив, и с травмами доставлен в Шадринскую центральную районную больницу.