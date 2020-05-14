Соледар, ДНР, , 09:54 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 233 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 14 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности семь мин калибра 120 мм, 18 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Широкая Балка, Васильевка, Жабичево, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, в результате утренних обстрелов 14 мая были повреждены дачные домики в районе посёлка Зайцево, объекты компании «Вода Донбасса» и крупная линия электропередачи.

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