Соледар, ДНР, 14 мая 2020, 09:54 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 233 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 14 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности семь мин калибра 120 мм, 18 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, в результате утренних обстрелов 14 мая были повреждены дачные домики в районе посёлка Зайцево, объекты компании «Вода Донбасса» и крупная линия электропередачи.
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