село Кирсановка, , 09:45 — REGNUM В Оренбургской области в ночь на 14 мая произошел крупный пожар в жилом доме в селе Кирсановка Тоцкого района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Очаг возгорания находился в спальне частного дома. В ходе тушения возгорания обнаружено тело мужчины 1963 года рождения. Дом сгорел на площади 55 квадратных метров. Предварительно причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Стоит отметить, с начала мая по состоянию на утро 14 мая на территории Оренбуржья зарегистрировано 485 пожаров, из них 375 по причине неосторожного обращения с огнем. С начала 2020 года из 2146 пожаров из-за неосторожности с огнем зафиксировано 1496 возгораний.